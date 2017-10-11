Гибридный внедорожник отправили соревноваться с пловцами

Jaguar Land Rover

Британский внедорожник Range Rover Sport Р400е принял участие в необычном соревновании. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщил представитель фирмы.

Автомобиль с гибридной силовой установкой преодолел образующийся во время отлива между побережьем Великобритании и островом Бург брод глубиной 0,85 метра. Одновременно водную преграду переплывали двое спортсменов — двукратная чемпионка мира по плаванию Кери-Энн Пэйн и атлет-марафонец Росс Эджли. В течение гонки команда пловцов преодолела 1,5-километровое расстояние вдоль береговой линии, а автомобиль двигался по дороге, затопленной приливом (общая длительность маршрута составила 14 километров). Большую часть пути машина проделала в режиме электрической тяги.

«Я участвовала в соревнованиях по всему миру, но такого никогда не делала. Волны были довольно сильные, поэтому мне пришлось очень постараться, чтобы держаться вровень с Range Rover Sport — это было совсем не похоже на мои обычные гонки», — прокомментировала соревнование Кери-Энн Пэйн.

Range Rover Sport P400e оснащается 116-сильный электродвигателем и двухлитровым бензиновым мотором Ingenium Si4 мощностью 300 лошадиных сил. Подзарядка осуществляется от обычной электросети. На российский рынок модификация не поставляется.