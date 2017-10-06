Россияне и армяне дождались Range Rover Velar

В России, Армении, Белоруссии и Казахстане начались официальные продажи компактного внедорожника Range Rover Velar. Торжественная презентация модели прошла в столице России — в помещении Музея Москвы. Об этом с места события сообщил корреспондент «Ленты.ру».

На российском рынке новый Range Rover Velar будет представлен в комплектациях: Base, S, SE, R-Dynamic Base, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE и в ограниченной версии First Edition, доступной только в течение первого года продаж. Приобрести автомобиль можно во всех официальных дилерских центрах Jaguar Land Rover.

Стартовая рекомендованная цена составляет 3,88 миллиона рублей за комплектацию Base с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 250 лошадиных сил или с дизелем того же рабочего объема мощностью 180 лошадиных сил. Топовая версия First Edition доступна только с трехлитровым бензиновым мотором мощностью 380 лошадиных сил. Цена на нее начинается от 7,22 миллиона рублей.

Мировая премьера модели состоялась 1 марта в лондонском Музее дизайна. Название Velar является отсылкой к первым прототипам Range Rover, которые появились в 1969 году. Инженерам компании нужно было скрыть истинное имя 26 предсерийных моделей, и автомобили получили эмблему Velar. Это слово заимствовано из латинского velaris, что означает «скрывать», «прятать».