Мануфактура Zenith обеспечит владельцев Velar хронографами

Швейцарская мануфактура Zenith совместно с компанией Range Rover представила специальную версию хронографа Chronomaster El Primero Range Rover Velar Special Edition. Создание модели приурочено к мировой премьере внедорожника Velar. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 13 марта.

Корпус хронографа выполнен из керамизированного алюминия и покрыт полированной медью, а циферблат выполнен в шиферно-сером цвете. Ремень сделан из прочной резины и покрыт темно-серой кожей теленка с алмазной перфорацией. Та же кожа используется для обивки салонов Range Rover. Застежка сделана из титана с DLC-покрытием. «Хронограф подходит к любой ситуации. Он призван пробуждать эмоции», — сказал директор по дизайну Jaguar Land Rover Джерри Макговерн (Gerry McGovern).

Официальная презентация новой модели семейства Range Rover прошла в начале марта в лондонском Музее дизайна. Автомобиль с алюминиевым кузовом оснащен полным приводом с системой Intelligent Driveline Dynamics и активной блокировкой заднего дифференциала. Машина комплектуется новой мультимедийной системой Touch Pro Duo с двумя 10-дюймовыми сенсорными экранами высокого разрешения.