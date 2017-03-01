Новую модель Range Rover представили публике

Компания Jaguar Land Rover провела в лондонском Музее дизайна официальную презентацию новой модели семейства Range Rover — Velar. Об этом с места события сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Среднеразмерный люксовый внедорожник займет нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. Автомобиль с алюминиевым кузовом оснащен полным приводом с системой Intelligent Driveline Dynamics и активной блокировкой заднего дифференциала Машина комплектуется новой мультимедийной системой Touch Pro Duo с двумя 10-дюймовыми сенсорными экранами высокого разрешения. Колесная база — 2874 миллиметра, объем багажника — 673 литра. Предлагается шесть вариантов двигателей: от дизельного Ingenium объемом 2 литра и мощностью 180 лошадиных сил до 3-литрового бензинового V6 мощностью 380 лошадиных сил. Автомобиль способен буксировать прицеп весом до 2,5 тонн.

«Velar — это пример исключительного дизайна. Он получил оптимизированные пропорции, мощные линии и действительно впечатляющий силуэт», — прокомментировал премьеру Джерри Макговерн (Gerry McGovern), директор по дизайну Land Rover.

В течение первого модельного года покупателям будет доступна эксклюзивная модификация First Edition. Эта версия предлагается только с 3-литровым бензиновым или дизельным V6 и отличается высоким уровнем базового оснащения, включая кожаную отделку интерьера, сиденья, обитые перфорированной кожей Windsor цветов Light Oyster и Ebony, аудиосистему Meridian Signature мощностью 1600 ватт, матричные светодиодные фары с использованием лазерной технологии и 22-дюймовые колесные диски с раздельными спицами и отделкой Diamond Turned. В России Velar поступит в продажу осенью 2017 года. Цены пока не сообщаются.

Автомобиль Range Rover Velar был разработан в Великобритании и будет выпускаться на заводе компании в Солихалле.