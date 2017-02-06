Россиянам предложили спецверсию Range Rover Sport за пять миллионов рублей

Компания Jaguar Land Rover представила специальную серию Range Rover Sport 2017 модельного года. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Стоимость автомобиля с двигателем TDV6 в базовой комплектации начинается от 5,2 миллиона рублей.

Всего на российском рынке будет представлено 70 таких машин. На выбор предлагается несколько вариантов двигателей: дизельные TDV6 или SDV6 для комплектации HSE и бензиновый V6 для HSE Dynamic.

Спецверсия Range Rover Sport получила пневмоподвеску, а также сдвижную панорамную крышу с электроприводом и систему камер кругового обзора. Модификация доступна в основном цвете Corris Grey с черной контрастной крышей.

Стандартное оснащение внедорожника включает в себя систему автономного экстренного торможения, которая сканирует окружающее пространство, предупреждает водителя о возможном риске столкновения и применяет полное торможение, если водитель не успевает вовремя отреагировать на ситуацию.