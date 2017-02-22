В семействе Range Rover появится новая модель

Компания Jaguar Land Rover объявила дату мировой премьеры новой модели семейства Range Rover, получившей название Velar. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 22 февраля, сообщила пресс-служба фирмы.

Автомобиль призван занять нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport, при его разработке использованы передовые технологические решения и экологичные материалы. Технические подробности о новинке пока не разглашаются и будут опубликованы в день презентации, 1 марта 2017 года.

«Мы называем Velar авангардным Range Rover. Этот автомобиль, воплощающий новое измерение элегантности и инновационных технологий, ознаменует собой глобальные перемены в истории бренда», — сказал о новинке Джерри Макговерн (Gerry McGovern), директор по дизайну Land Rover.

Название Velar является отсылкой к первым прототипам Range Rover, которые появились в 1969 году. Инженерам компании нужно было скрыть истинное имя 26 предсерийных моделей, и автомобили получили эмблему Velar. Это слово заимствовано из латинского velaris, что означает «скрывать», «прятать».