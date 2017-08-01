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Руки чешутся

До чего может довести человека новый Range Rover Velar

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Фото: David Shepherd

В марте 2017 года компания Jaguar Land Rover представила новую модель — кроссовер Velar. Корреспондент «Ленты.ру» одним из первых в мире протестировал его на дорогах Норвегии и сделал несколько открытий.

Когда ничего не подозревающий мир увидел новый Velar, большая его часть с восторгом схватилась за сердце. Неужели? Наконец-то! Как смело! Какие формы! А где дверные ручки? Каждый, даже тот, кого не спрашивали, пытался выразить свое отношение к этому явлению. Скептики уважительно цокали злыми языками. Конкуренты создавали колебания обескураженным молчанием. Почитатели занимали очередь на предзаказ (кстати, в России Velar ожидается к осени).

Velar невозможно оценивать объективно. По характеру, динамике и харизме это больше чем просто удачная модель. Это Криштиану Роналду среди машин: отлично сложен, необычен, дерзок, талантлив и красив. Разве что Velar не такой смазливый. Выходит, он почти совершенен. И из-за этого, конечно, невыносим! Velar рушит многие детские мечты о машинах.

Появившись только в 2017 году, спустя почти 50 лет после того, как вышел заводской прототип первого Range Rover, он обесценил не только многие авто в своем классе и ценовой категории (от 3 880 000 рублей), но и прошелся по другим символам превосходства, которыми мы хвастались друг перед другом, считая, что жизнь удалась. Ни платиновые часы, ни сапфировые телефоны, ни золотые зубы уже не бросаются в глаза так, как двадцать лет назад. А вот иметь машину, которая отличается от других, — это серьезное достижение. Собственно, такое же, как эту машину создать. Несмотря на то что городской житель проводит большую часть времени внутри авто, изредка все же он из него выходит. Чтобы сбегать на заправку или подраться с другим водителем, например. Бывает, даже добирается до дома. Velar получился в духе времени, но не слился с толпой машин совсем уже современных и обтекаемых. Кто — чем.

Автомобиль должен быть стильным. Иначе в нем нет смысла. Сейчас мало кого удивишь техническими характеристиками и массирующими спину сидениями. Даже гибридным мотором хвастаться уже неприлично, если ваша машина при этом выглядит как пятиместный утюг. В мире, где по одежке встречают даже новорожденных детей и карманных собачек, дизайн становится одним из ключевых параметров. И важна не просто красивая картинка с изящными линиями и томами аннотаций, рассказывающих, какие символы вселенной эти линии олицетворяют. Необходимы ощущения. Требуются эмоции. Должно быть так, чтобы захотелось провести рукой по крыше, стойке, капоту и далее — в духе сцены из дорогого боевика, в котором герои гоняют на суперкарах.

Можно купить костюм за 72 тысячи рублей, и он будет сидеть прекрасно. А можно — за пять тысяч евро, и он будет сидеть великолепно. Velar — это второй вариант, который дарит непередаваемые ощущения, позволяющие чувствовать разницу в превосходных степенях. Сравнимые с теми, которые возникают, когда вы, стоя в валютном костюме, берете себя за лацкан пиджака, опускаете уголки губ, сами себе киваете и произносите: «Вот это качество…»

В моделях Range Rover в приятных ощущениях никогда не было недостатка. Все машины с их прорезиненными кнопками (какая простая и гениальная замена тщедушной пластмассе) и роскошно пахнущей обивкой салонами были и остаются райскими оазисами кинестетиков.

В них всегда постоянно хотелось что-то нажимать, сжимать и периодически на что-то надавливать. Сплошная эротика гражданского автопрома. В Velar почти не осталось кнопок, но к органам его управления постоянно хочется прикасаться. Не тыкать пальцем, а именно осязать. Пропускать через себя. Повелевать. Такие эмоции вызывает информационно-развлекательная система Touch Pro Duo. Она есть уже в базовой версии и состоит из двух десятидюймовых экранов высокой четкости. На верхнем — красивые картинки вроде карты навигации, фотографии или обложки музыкального альбома. На нижнем — управление системами автомобиля.

Обновление мультимедийной системы — событие настолько долгожданное, что даже следы от пальцев, которые остаются на глянцевых поверхностях, не вызывают тревоги и брезгливости. С ними как-то уютней. Местами интимней. Кстати, на руле все кнопки стали сенсорными. Их тоже хочется трогать, хотя физического отклика у них нет. Просто приятная гладкость. Пусть и залапанная. Постоянно хочется ее касаться, изменять настройки, делать музыку громче и радоваться быстрому отклику. Рук не хватает пропустить через себя все эти тактильные переживания.

Velar универсален. В нем есть брутальность, дерзость и сдержанное нахальство. С другого ракурса видны красота линий, дизайнерский размах и изящество. И это правильно — машина обязана обладать характером. Но выбирать его должен тот, кто на ней ездит, а не тот, кто ее делает. За рулем Velar, скорее всего, будет сидеть хороший человек с чувством юмора и самоиронией. Плохой с такими эмоциями просто не справится. Velar дарит их много, но от езды на нем не сносит голову.

В движении машина покорна и преданна. На любой скорости она делает именно то, что от нее требуется. В частности, едет и в нужных местах притормаживает. Никаких сюрпризов и неожиданностей. Системы безопасности держат все под контролем.
Но о дороге вообще не хочется думать, когда внутри столько деталей, к которым хочется прикоснуться.

Алексей Зимин

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