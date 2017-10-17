Китайцев пересадят на длиннобазный Jaguar

Британская компания Jaguar Land Rover официально представит длиннобазную модификацию люксового седана ХЕ на автосалоне в Гуанчжоу, который пройдет с 17 по 26 ноября. Об этом сообщает Motor Authority.

Автомобиль будет продаваться только на китайском рынке. Как объясняют представители марки, это связано с популярностью машин с водителем среди китайской элиты. Длина машины составляет 4,8 метра (на 11 сантиметров длиннее стандартной версии ХЕ). Силовая установка — рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом с рабочим объемом два литра мощностью 200 или 250 лошадиных сил. Коробка передач — автоматическая восьмиступенчатая. Цена автомобиля пока не сообщается.

Директор по дизайну Jaguar Ян Каллум (Ian Callum) сообщил, что длиннобазный седан станет последней версией кузова ХЕ — ожидавшихся модификаций в кузовах купе и универсал марка выпускать не собирается.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.

