В Лондоне показали новый гибридный Range Rover

Jaguar Land Rover

Британская компания Jaguar Land Rover официально представила публике топовую версию Range Rover 2018 модельного года. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» с места события.

Презентация Range Rover P400e PHEV прошла в Музее дизайна в Лондоне. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой совокупной мощностью 404 лошадиных силы. В салоне установлен ионизатор воздуха наночастицами. Шторки от солнца управляются бесконтактно и реагируют на движение руки водителя или переднего пассажира. В России автомобиль в такой комплектации будет стоить от 8,1 миллиона рублей.