Французский дизайнер показал «догги-стайл»

Французский дизайнер Жульен Давид выпустил новую коллекцию мужской одежды. В лукбуке на головах моделей надеты маски собак разных пород, а на руках — игрушечные лапы, сообщает в среду, 17 января, WWD.

В линейке представлены пальто, бомберы, ветровки, а также рубашки и комбинезоны. «Я специально не показывал лиц моделей. Мне хотелось рассмотреть своих моделей, как один вид животных, как одно семейство», — объяснил Давид. По его словам, на кадрах самые обычные парни, которые не всегда носят обычную одежду.

Фото: Julien David 1 /7

Многие модельеры заставляют моделей надевать или делать что-то нестандартное. Так, ранее российский дизайнер Гоша Рубчинский представил весеннюю коллекцию одежды в Ельцин-центре в Екатеринбурге. В конце показа модели вышли на подиум и спели часть песни группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка».

9 января сообщалось, что британский модельер Вивьен Вествуд представила свою новую коллекцию сезона осень-зима 2018-2019 на Неделе мужской моды в Лондоне. Одна из моделей позировала в ярко-желтой блузе-тунике с флагом Евросоюза: древко флага было зажато между бедер манекенщицы.

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