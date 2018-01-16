Викторию Бекхэм затравили за тощую модель

Дизайнера Викторию Бекхэм обвинили в использовании в рекламной кампании очков слишком худой модели. Об этом сообщает The New York Times.

На снимке 29-летняя модель Гидре Дукаускайте (Giedre Dukauskaite) стоит в свободной одежде и квадратных очках. «Модель кажется молодой и тонкой, ее ветвящиеся руки и ноги в шелковой тунике и розовых брюках, а лицо очень угловатое», — заявили журналисты.

Издание отмечает, что пользователи Twitter написали множество злобных комментариев в адрес Бекхэм, обвинив ее в пропаганде анорексии. Известный телеведущий Пирс Морган написал в своем аккаунте, что дизайнеру должно быть стыдно. «Это фото заставляет меня чувствовать себя плохо и эффект, который оно окажет на молодых девушек, будет еще более травмирующим», — написал он.

«Модель, которая выглядит как подросток с тяжелой формой анорексии, является лицом летней коллекции VBEyeware 2018. Именно из-за таких случаев каждое исследование, проведенное в социальных сетях относительно рекламы, выявляет, что психологическое здоровье молодых девушек ужасно», — заявила в своем аккаунте писательница Аманда Форман.

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