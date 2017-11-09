Виктория Бекхэм устроилась на работу в фирму спорттоваров

Марка Reebok и Виктория Бекхэм создадут коллекцию спортивной одежды. Об этом представители бренда рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

«Мы верим в то, что каждая женщина — сильная личность, а это партнерство — возможность донести наши убеждения через моду. Важно всегда оставаться собой, ценить свою индивидуальность, создавать тренды, а не следовать им», — отметили в компании.

Коллекцию, посвященную сильным и уверенным в себе девушкам, представят в конце 2018 года.

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«Я давно хотела реализовать свои творческие идеи в спортивной одежде. И партнерство с Reebok открывает для меня пространство новых возможностей. Мне невероятно интересно работать с этим легендарным брендом, который олицетворяет мои ценности и вдохновляет женщин становиться лучшими версиями себя», — поделилась Бэкхем.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).

Виктория Адамс прославилась в конце 1990-х как одна из участниц британской поп-группы Spice Girls. С 1999 года она замужем за футболистом Дэвидом Бекхэмом, у пары четверо детей (три сына и дочь).