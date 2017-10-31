Reebok попытался вернуть в моду леопарда

Бренд Reebok совместно с компанией Head Porter Plus выпустил классические кроссовки с леопардовым принтом. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает HighSnobiety.

Стоимость пары составляет 160 долларов. «Бренд выбрал более экзотический подход к созданию обуви», — рассказали в компании. Кроссовки, сделанные из натуральной кожи, можно купить в официальных магазинах Reebok.

Фото: Reebok

Head Porter Plus — бренд по созданию одежды и обуви. Основан в Токио.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).

В сентябре сообщалось, что амбассадором марки стала певица Ариана Гранде. Представители компании отмечали, что «потенциал такого сотрудничества безграничен». Ранее бренд выпустил коллаборацию с британским дизайнерским дуэтом Cottweiler, который создает мужскую одежду, создав «коллекцию будущего».