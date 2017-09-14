Reebok и Cottweiler выпустили «коллекцию будущего»

Бренд Reebok выпустил коллаборацию с британским дизайнерским дуэтом Cottweiler, который создает мужскую одежду. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру» в четверг, 14 сентября.

Для Reebok это стало первым опытом сотрудничества с Cottweiler в рамках создания коллекции обуви, текстиля и аксессуаров. «Футуристичная коллекция Reebok x Cottweiler впервые была показана публике в январе 2017 года во Флоренции на ежегодной выставке мужской моды Pitti Uomo, смело заявив, что спортивная одежда может быть не только функциональной», — рассказали в компании.

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Сottweiler — британская марка, основанная Беном Коттрелом и Мэтью Дейнти. В коллекциях бренда, как правило, воплощаются прогрессивные образы на стыке спортивной эстетики и высокой моды.

В августе сообщалось, что рэпер Оксимирон принял участие в съемках рекламного ролика спортивной марки Reebok Classic.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).