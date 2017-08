Reebok отправил любителей кроссовок «в ад и обратно»

Компания Reebok объявила о перезапуске беговых кроссовок DMX Run 10, которые впервые появились в продаже 20 лет назад. Девиз рекламной кампании тогда звучал так: Go to hell. And back again. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 7 августа.

В подошве кроссовок есть десять воздушных камер: по пять со стороны пятки и носка. При занятиях спортом или ходьбе воздух циркулирует между камерами, равномерно распределяя ударную нагрузку по всей поверхности подошвы. Кроссовки представлены в нескольких расцветках: бело-голубой с вишневыми вставками на ледяной подошве, а также темно-синей с белым на прозрачной золотистой подошве. Цена кроссовок — 10990 рублей.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).

Одна из новинок марки — сапоги Floatride Space Boot SB-01, предназначенные для астронавтов. Обувь создана на основе технологии Floatride Foam совместно с аэрокосмической фирмой David Clark Company.

После тестов сапоги будут использоваться на Международной космической станции. На основе той же технологии в 2018 году будут выпущены беговые кроссовки с сетчатым верхом Floatride 100g Racer, которые поступят в продажу для обычных потребителей.