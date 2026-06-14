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21:09, 14 июня 2026Спорт

Оценены шансы Мбаппе забить в ворота Сенегала на чемпионате мира

Аналитики назвали сборную Франции фаворитом матча против Сенегала на чемпионате мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Букмекеры оценили шансы нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе забить в ворота национальной команды Сенегала в матче первого тура чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики назвали сборную Франции безоговорочным фаворитом матча против Сенегала. Победа команды Дидье Дешампа оценивается коэффициентом 1,48, ничья — 4,50, а успех Сенегала — 7,35.

Аналитики оценили вероятность гола Мбаппе коэффициентом 2,00. На индивидуальный тотал Франции больше 2,5 голов можно поставить за 2,85, а общий тотал матча больше 2,5 голов оценивается коэффициентом 1,95.

Сборные Франции и Сенегала представляют группу I, где их соперниками по турниру также стали сборные Норвегии и Ирака. Франция является главным фаворитом на первое место в этом квартете с коэффициентом 1,48.

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