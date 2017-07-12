Reebok Classic возродил кроссовки «Джеки-Чаны»

Бренд спортивной и повседневной одежды и обуви Reebok Classic объявил о перезапуске популярной модели кроссовок — Instapump Fury. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 июля. Эта обувь была впервые выпущена в 1994 году, кроссовки еще называли «Джеки-Чанами», потому что актер часто появлялся в них на публике.

Для перезапуска модель подвергли некоторым изменениям. Например, внутри есть тканный носок из ультралегкого бесшовного материала Ultraknit, который обеспечивает фиксацию стопы. Кроссовки уже появились в продаже, цена — 14 990 рублей.

Reebok — компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). C 2006 года входит в состав adidas Group. Reebok Classic — подразделение бренда, ориентированное на выпуск городской одежды и обуви в спортивном стиле.

В конце мая 2017 года марка представила модель Squirt Gun. Обувь создана на базе Instapump Fury. Воздушные камеры — узнаваемый элемент технологии Pump, имитируют водные резервуары пистолета неоново-зеленого и неоново-желтого цветов, а сетчатый материал самого кроссовка выглядят как капли воды.