Reebok Classic вдохновился водяными пистолетами

Марка Reebok Classic представила кроссовки на лето — Squirt Gun. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 30 мая. Они представлены в двух ярких цветах. Идея для кроссовок родилась, когда дизайнеры вспомнили об играх с водяными пистолетами.

Обувь создана на базе Instapump Fury. Воздушные камеры — узнаваемый элемент технологии Pump, имитируют водные резервуары пистолета неоново-зеленого и неоново-желтого цветов, а сетчатый материал самого кроссовка выглядят как капли воды. Цена на такие кроссовки — 11990 рублей.

Reebok — компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). C 2006 года входит в состав adidas Group. Reebok Classic — подразделение бренда, ориентированное на выпуск городской одежды и обуви в спортивном стиле.

В середине мая марка представила коллекцию в коллаборации с лос-анджелесским брендом Melody Ehsani, посвященную древнеегипетской царице Нефертити. В линейку вошли, в числе прочего, голубой комбинезон, отсылающий к постеру с изображением женщины-рабочей We Can Do It! времен Второй мировой войны, удлиненная рубашка цвета хаки с изображением Нефертити на спине, платье-трапеция и бежевое платье-футляр с черными боковыми вставками и молнией.