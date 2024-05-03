В ЕС предрекли рост инфляции из-за одного вида санкций против России

Член ЕП Бонфриско допустила рост инфляции из-за санкций против алюминия из РФ

Член Европарламента (ЕП) от Италии Анна Бонфриско допустила рост инфляции в Евросоюзе (ЕС) из-за санкций против России, в частности, ограничивающих поставку российского алюминия. Свои опасения депутат выразила в обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Бонфриско напомнила, что ЕК рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций против России. «При введении санкций необходимо учитывать сложную взаимосвязь между политическими целями Европейского союза и их экономическим воздействием на ключевые отрасли и рынки. Санкции могут иметь серьезные последствия не только для непосредственно затронутых отраслей, но и для стратегических секторов», — говорится в ее обращении.

В связи с этим она спрашивает, каким образом ЕК намерена предотвратить нанесение санкциями ущерба ключевым стратегическим секторам Европы и сохранить конкурентоспособность и функционирование ключевых отраслей промышленности.

«Что она (ЕК — прим. «Ленты.ру») сделает для предотвращения возможного роста инфляции, вызванного потрясениями в поставках основного сырья, учитывая, что санкции, предусмотренные для алюминиевого сектора, могут представлять значительный риск (...) ввиду важности этого материала для многих отраслей промышленности ЕС и государств-членов?» — поинтересовалась парламентарий.

Ранее член Европарламента от Бельгии Кэтлин ван Бремпт предрекла банкротство сферы переработки льняного семени в ЕС из-за 13-го пакета антироссийских санкций, который, по ее словам, ограничивает рынок, «практически полностью» зависящий от поставок из РФ.