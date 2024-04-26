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15:24, 26 апреля 2024Мир

В ЕС предрекли банкротство одной из сфер из-за санкций против России

Евродепутат ван Бремпт: ЕС зависит от поставок льняного семени из России
Кэтлин ван Бремпт

Кэтлин ван Бремпт. Фото: Dwi Anoraganingrum / imago-images.de / Globallookpress.com

Член Европарламент (ЕП) от Бельгии Кэтлин ван Бремпт предрекла банкротство сферы переработки льняного семени в Евросоюзе (ЕС) из-за 13-го пакета антироссийских санкций, который, по ее словам, ограничивает рынок, «практически полностью» зависящий от поставок из РФ. Угрозу одной из агропромышленных сфер ван Бремпт озвучила в обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

13-й пакет санкций против России был принят 23 февраля, ограничительные меры были введены в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц. Сразу после этого ЕК приступила к разработке нового пакета санкций.

«13-й пакет санкций включает в себя 50-процентную импортную пошлину на льняное семя, произведенное в России и экспортируемое из нее. ЕС практически полностью зависит от поставок льняного семени из России: 86 процентов европейского льняного семени производится в России или экспортируется через Россию. У европейских переработчиков льняного семени нет альтернативных источников поставок. Кроме того, европейские фермеры не могут взять производство на себя», — пишет евродепутат.

Европейская промышленность по переработке льняного семени в значительной степени сосредоточена в Бельгии. Импортная пошлина на льняное семя, кажется, сильно бьет по ней, и банкротства, судя по всему, неизбежны

Кэтлин ван Бремптчлен Европарламент от Бельгии

В связи с этим она обратилась к Еврокомиссии с вопросами относительно возможности смягчения рестрикций во благо европейского рынка. «Осведомлена ли Еврокомиссия об этих непредвиденных побочных эффектах импортной пошлины на льняное семя? Какие альтернативы видит Еврокомиссия для европейской промышленности по переработке льняного семени? Может ли льняное семя быть освобождено от импортной пошлины на зерновые и масличные культуры, которая включена в пакет санкций?» — спросила автор обращения.

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В марте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после переговоров с премьер-министров Польши Дональдом Туском заявила, что Еврокомиссия в скором времени выступит с предложением по ограничению поставок сельхозпродукции из России. При этом она не уточнила, о каких видах и объемах импорта таких товаров может идти речь.

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      Кирилл Садовский
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