Россияне описали загородный дом мечты

Большинство россиян хотят себе теплый загородный дом со скоростным интернетом

Большинство россиян хотели бы себе теплый загородный дом с высокоскоростным интернетом вдали от городской суеты. Коттеджи мечты описали участники исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Так, 38 процентов респондентов видят в загородной недвижимости место уединения от городской суеты, а для 26 процентов дом — это место для отдыха с друзьями и родственниками. Еще 16 процентов рассматривают это как уголок природы, где можно поправить здоровье, и лишь 14 процентов планируют заниматься садовыми работами на участке. Другие 9 процентов россиян отметили, что загородный дом вызывает у них приятные воспоминания из детства.

Чаще всего при выборе частного дома россияне обращают внимание на возможность жить в нем в холодное время года — этот критерий важен для 17 процентов опрошенных. Среди востребованных характеристик также оказались хорошая связь (15 процентов) и низкая стоимость обслуживания (12 процентов).

Помимо этого, дом мечты должен находиться вблизи от города и водоема — озера, пруда или реки, а также иметь доступ к высокоскоростному интернету. Среди других желаемых опций на участке россияне назвали баню (10 процентов), гараж (9 процентов) и подвал (7 процентов).

Ранее россияне описали квартиры мечты. Большинство опрошенных предпочли бы жить в стометровом помещении на невысоком этаже.