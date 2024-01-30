Россияне рассказали о квартире мечты

Rambler&Co: россияне мечтают о стометровой квартире в малоэтажном доме

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, какой они представляют себе квартиру мечты и сколько они готовы за нее отдать. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Идеальной, по мнению 34 процентов россиян, является квартира площадью от 80 до 100 квадратных метров. 50-70 «квадратов» будет достаточно для 31 процента опрошенных. От двух до пяти миллионов рублей на жилплощадь мечты готовы потратить 34 процента россиян. 29 процентов участников опроса готовы к расходам в пределах 15 миллионов рублей. 14 процентов россиян рассказали, что мечтают о расценках до двух миллионов рублей.

22 процента пользователей сети ограничили бы свой выбор недвижимостью в центре города, 19 процентов — ищут жилье рядом с парком. 37 процентов респондентов предпочли бы жить в домах малой этажности, а 27 процентов — в частном доме с участком. Близкое расположение метро крайне важно для 38 процентов человек, причем дорога до работы не должна занимать больше 25 минут.

39 процентов респондентов хотели бы, чтобы их район был оборудован автономными системами горячего водоснабжения. 31 процент опрошенных особое внимание уделяют системе видеонаблюдения. Поблизости, по мнению 24 процентов человек, должны располагаться поликлиника и медцентры. В шаговой доступности от дома около 20 процентов респондентов хотят видеть детские сады и школы. Необходимость в торговых центрах чувствуют 14 процентов россиян.

Кроме того, вблизи дома мечты должны располагаться прогулочные и лыжные маршруты — так считают 28 процентов россиян. 24 процента хотели бы проживать в районе с велодорожками, а 15 процентов — с беговыми. Первостепенную важность для 69 процентов респондентов имеют участки для выгула животных.

Ранее компания «Роквул» выяснила, что для 36 процентов россиян прежде всего в квартире важно отсутствие шума от соседей или с улицы. При этом 30 процентов респондентов уверены, что такая квартира должна быть оборудована системой «умный дом».