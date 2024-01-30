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13:14, 30 января 2024Среда обитания

Россияне рассказали о квартире мечты

Rambler&Co: россияне мечтают о стометровой квартире в малоэтажном доме

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, какой они представляют себе квартиру мечты и сколько они готовы за нее отдать. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Идеальной, по мнению 34 процентов россиян, является квартира площадью от 80 до 100 квадратных метров. 50-70 «квадратов» будет достаточно для 31 процента опрошенных. От двух до пяти миллионов рублей на жилплощадь мечты готовы потратить 34 процента россиян. 29 процентов участников опроса готовы к расходам в пределах 15 миллионов рублей. 14 процентов россиян рассказали, что мечтают о расценках до двух миллионов рублей.

22 процента пользователей сети ограничили бы свой выбор недвижимостью в центре города, 19 процентов — ищут жилье рядом с парком. 37 процентов респондентов предпочли бы жить в домах малой этажности, а 27 процентов — в частном доме с участком. Близкое расположение метро крайне важно для 38 процентов человек, причем дорога до работы не должна занимать больше 25 минут.

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39 процентов респондентов хотели бы, чтобы их район был оборудован автономными системами горячего водоснабжения. 31 процент опрошенных особое внимание уделяют системе видеонаблюдения. Поблизости, по мнению 24 процентов человек, должны располагаться поликлиника и медцентры. В шаговой доступности от дома около 20 процентов респондентов хотят видеть детские сады и школы. Необходимость в торговых центрах чувствуют 14 процентов россиян.

Кроме того, вблизи дома мечты должны располагаться прогулочные и лыжные маршруты — так считают 28 процентов россиян. 24 процента хотели бы проживать в районе с велодорожками, а 15 процентов — с беговыми. Первостепенную важность для 69 процентов респондентов имеют участки для выгула животных.

Ранее компания «Роквул» выяснила, что для 36 процентов россиян прежде всего в квартире важно отсутствие шума от соседей или с улицы. При этом 30 процентов респондентов уверены, что такая квартира должна быть оборудована системой «умный дом».

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      Виктория Клабукова
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