Россияне рассказали о квартире мечты

«Роквул»: 35,7 процента россиян мечтают о квартире с отсутствием шума от соседей

Для 35,7 процента россиян в квартире мечты важен акустический комфорт — отсутствие шума от соседей или звуков с улицы. Об этом говорится в исследовании производящей материалы для утепления и звукоизоляции компании «Роквул», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом 30,2 процента россиян уверены, что такая квартира должна быть оборудована системой «умный дом» и быть максимально автоматизированной, 28,2 процента хотели бы жить в экологически чистом районе или за городом, 27,1 процента видят в квартире мечты высокие потолки. Кроме того, 23,7 процента хотели бы жить в квартире, которой не страшен пожар, а 21 процент главным критерием считает проживание не в многоэтажном «муравейнике».

За квартиру мечты четверть опрошенных готовы заплатить от 5 до 10 миллионов рублей, 21 процент — от трех до пяти миллионов, 18 процентов — не более трех миллионов. Купить жилье стоимостью свыше 10 миллионов рублей готовы 20 процентов, 16 процентов затруднились с ответом.

Лидером среди предпочтений россиян по количеству комнат оказались квартиры-«трешки» — в них мечтали бы жить 32 процента россиян. При этом 20 процентов хотели бы иметь четыре комнаты или больше, а 14 процентов мечтают жить в двухэтажной квартире с большим количеством комнат. По мнению 12 процентов, идеальной была бы квартира-трансформер, в которой с легкостью можно менять количество помещений. В двухкомнатной квартире хотели бы жить 12 процентов россиян, 10 процентов мечтают об однокомнатной.

Россияне также рассказали, какой интерьер желали бы видеть в квартире мечты. Так, 24 процента предпочли бы жилье в стиле минимализма, 18 процентов хотели бы жить в окружении классического интерьера, 16 процентов — в лофте, 8 процентов предпочли бы дизайн в экостиле. По мнению 14 процентов опрошенных, главным критерием для дизайна является практичность, для 8 процентов важен не стиль, а экофрендли-подход.

Обязательным атрибутом в квартире мечты балкон-террасу назвали 45 процентов опрошенных, для 30 процентов важно наличие нескольких санузлов, 28 процентов хотели бы видеть в таком помещении отдельный кабинет для спокойной работы. Отдали бы предпочтение квартирам с отдельной игровой комнатой для детей и взрослых 19 процентов опрошенных, видеть в квартире спортзал хотели бы 17 процентов, комнату для домашних животных — 10 процентов.

Иметь квартиру в доме, построенном из экологически чистых материалов, хотели бы 59 процентов опрошенных, для 47 процентов важна звуконепроницаемость, для 43 процентов — безопасность и безвредность. В доме с защищенными от пожара стенами мечтали бы жить 40 процентов опрошенных, для 38 процентов идеальным было бы жилье из натуральных природных материалов, а для 15 процентов материалы, из которых сделано помещения, не имеют значения.

Опрос проводился с 21 по 31 августа 2023 года, в нем приняли участие 1,64 тысячи человек трудоспособного возраста.

Ранее россиянам рассказали, что самая дешевая двухэтажная квартира в Москве стоит 17,7 миллиона рублей, самая дорогая при этом обойдется в 1,39 миллиарда. Отмечается, что такие квартиры есть в домах не только премиум-сегмента, но и в бюджетных жилых комплексах. При этом на рынке премиальной недвижимости наблюдается дефицит подобного жилья, отметили эксперты.