Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:15, 19 сентября 2023Среда обитания

Названа цена самой дешевой двухэтажной квартиры в Москве

«Метриум»: самая дешевая двухэтажная квартира в Москве стоит 17,7 млн рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самая дешевая двухэтажная квартира в Москве стоит 17,7 миллиона рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Метриум».

Отмечается, что двухэтажные квартиры обычно ассоциируются с роскошью, при этом они представлены не только в элитных новостройках, но и в недорогих жилых комплексах. В сентябре 2023 года в Москве было представлено 217 таких лотов в 46 проектах различных сегментов.

Материалы по теме:
Парадные метры. Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Парадные метры.Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
31 июля 2019
Возвели в квадрат Почему рост цен на жилье в России признали неизбежным
Возвели в квадратПочему рост цен на жилье в России признали неизбежным
3 июля 2019

Аналитики рассказали, что самая дешевая квартира по цене 17,7 миллиона рублей стоит в 78,5 раза дешевле самой дорогой (1,39 миллиарда рублей).

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов перечислил преимущества двухуровневых квартир. По его словам, в них можно воплощать смелые дизайнерские замыслы. Кроме того, такие помещения предоставляют широкие возможности зонирования. Они отличаются высоким уровнем естественного освещения и позволяют каждому члену семьи найти приватное пространство. По словам Сырцова, такие квартиры пользуются спросом несмотря на высокую стоимость, а спрос на них растет.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев при этом указал на дефицит двухэтажных квартир на премиальном рынке. В новостройках этого сегмента на двухуровневые лоты сейчас приходится только 0,6 процента предложений. При этом среди клиентов премиум-сегмента такие квартиры востребованы, указал он. Из-за сложившейся ситуации выигрывают дуплексы и двухуровневые пентхаусы, на которые начинают обращать внимание ищущие подобное жилье россияне.

По итогам первого квартала 2023 года средняя стоимость квадратного метра жилья премиум-класса в Москве достигла рекорда, установившись на уровне в 998 тысяч рублей. Повышение цен произошло из-за выхода новых проектов в реализацию.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    В США признали вину Украины в ракетном ударе по Константиновке в ДНР. Снаряд выпустили из комплекса «Бук»

    В МИД России пригрозили Киеву жестким ответом на посягательства на Крым

    Уголовника задержали после убийства чиновницы Роспотребнадзора в Москве

    Умерла актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова

    Эрдоган высказался о статусе Крыма

    Берлинские студенты раскритиковали антироссийскую выставку за военную пропаганду

    Названа цена самой дешевой двухэтажной квартиры в Москве

    Названа доля импорта китайских автомобилей в Россию

    Украине удалось досрочно накопить газ на зиму

    Неизвестный пригрозил запустить дрон в дом российского военкора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости