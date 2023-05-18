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20:26, 18 мая 2023Среда обитания

Рекордный рост цен на премиальное жилье в Москве объяснили

Kalinka: рост цен на премиальное жилье в Москве произошел из-за выхода новых проектов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам первого квартала 2023 года средняя стоимость квадратного метра жилья премиум-класса в Москве установилась на уровне в 998 тысяч рублей, показатель стал рекордным за всю историю столичного рынка недвижимости. Объяснение подобному росту цен нашли аналитики экосистемы Kalinka, передает РБК.

По данным экспертов, за квартал стоимость «квадрата» премиального жилья увеличилась на три процента, а за год — на четыре процента. Повышение цен произошло из-за выхода новых проектов в реализацию — за год новых квартир премиального класса стало на 65 процентов больше, в общей сложности объем их предложения достиг 280 тысяч рублей.

Специалисты отметили, что динамика цен на жилые комплексы премиум-класса отличается разнонаправленностью — так, в старых проектах столкнувшиеся со снижением спроса застройщики стали снижать цены и предоставлять дополнительные дисконты на свои объекты. В новых ЖК, напротив, проекты запускали по сравнительно высоким ценам.

В мае аналитики компании «Бон Тон» пришли к выводу, что в Москве резко подорожали новостройки премиум-класса. По их данным, средняя цена квартир в таких проектах выросла на 23,5 процента, до 87,7 миллиона рублей.

Полина Кислицына
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