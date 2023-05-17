В Москве резко подорожал один тип жилья

«Бон Тон»: новостройки премиум-класса в Москве подорожали на 23,5 процента

В Москве резко подорожали новостройки премиум-класса — средняя цена квартир в таких проектах выросла на 23,5 процента, до 87,7 миллиона рублей. Такие данные приводят аналитики компании «Бон Тон» в своем исследовании, пишут «Известия».

Предложение при этом, по данным экспертов, выросло в два раза — до 223 тысяч квадратных метров или 2100 квартир. Лидером по подорожанию объектов стал Западный АО столицы — там средняя цена жилья в премиум-новостройках увеличилась на 29,6 процента. «Это произошло за счет роста стадии строительной готовности проектов: доля предложения на заключительной стадии выросла на 53 процента. Помимо этого, выросла средняя площадь реализуемых квартир с 92 квадратных метров до 100 квадратных метров», — пояснила управляющий директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Наиболее доступными по стоимости одного квадратного метра первичные квартиры в этом сегменте оказались в Северо-Восточном АО (432,9 тысячи рублей за «квадрат», 27,1 миллиона рублей за лот), а самыми дорогими — в Центральном АО (880,3 тысячи рублей за «квадрат», 105,6 миллиона рублей за лот).

Цветкова отметила, что в дальнейшем на динамику цен будет влиять несколько факторов. Один из них — рост стадии строительной готовности, так как сейчас многие проекты премиум-класса находятся на стадии монтажа последних этажей и фасадно-отделочных работ и скоро перейдут на стадию ввода в эксплуатацию. «Во-вторых, часть проектов реализуется с различными видами отделки, что влияет на стоимость. В-третьих, в силу того, что проектов с квартирами премиум-класса на рынке присутствует меньше, спрос стал более активным по сравнению с началом года», — добавили специалистка.

Снижения цен на новостройки премиум-класса и другие квартиры на российском рынке жилья Цветкова не ожидает. «В ближайшей перспективе стоимость сохранится на прежнем уровне, без резких падений или скачков вверх. При этом рост цен будет происходить за счет строительной готовности и предложению по различным дополнительным опциям», — спрогнозировала эксперт.

