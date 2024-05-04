На Украине оценили укомплектованность ВСУ на разных участках фронта

Луценко: укомплектованность ВСУ в районах наступления ВС РФ составляет около 40%

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко оценил укомплектованность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на разных участках фронта. Об этом он рассказал в интервью экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе, опубликованном на его YouTube-канале.

Луценко выразил уверенность в том, что президенту Владимиру Зеленскому необходимо признать, что страна находится в тяжелой ситуации, также объявить о необходимости пополнения армии. «Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать определенный шоковый импульс украинскому обществу», — заявил экс-генпрокурор.

Он уточнил, что на спокойных участках фронта укомплектованность подразделений ВСУ составляет примерно 70 процентов, а в районах российского наступления — около 40 процентов. По его словам, у главы государства вряд ли имеются четкие планы по дальнейшему ведению боевых действий.

Ранее киевский политолог Руслан Бортник заявил, что российские военные прорвали оборону ВСУ в Донбассе.