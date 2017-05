Reebok Classic выпустил коллекцию в честь Нефертити

Бренд спортивной и повседневной одежды и обуви Reebok Classic выпустил очередную коллекцию в коллаборации с лос-анджелесским брендом Melody Ehsani, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в воскресенье, 21 мая.

Коллекция Reebok Classic х Melody Ehsani посвящена древнеегипетской царице Нефертити и движению за равные права женщин: дизайнер Мелоди Эсани придерживается феминистических убеждений. В линейку вошли, в числе прочего, голубой комбинезон, отсылающий к постеру с изображением женщины-рабочей We Can Do It! времен Второй мировой войны, удлиненная рубашка цвета хаки с изображением Нефертити на спине, платье-трапеция и бежевое платье-футляр с черными боковыми вставками и молнией.

Коллекцию дополнили кроссовки модели Princess c красной подкладкой и изображением Нефертити на заднике. Коллекция уже поступила в продажу в избранных магазинах бренда и его официальном интернет-магазине.

Reebok — компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). C 2006 года входит в состав adidas Group. Reebok Classic — подразделение бренда, ориентированное на выпуск городской одежды и обуви в спортивном стиле. Весной 2017 года бренд совместно с бостонским объединением Artists for Humanity (AFH) запустил творческую программу для небогатой молодежи.