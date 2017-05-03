Reebok представил кроссовки по мотивам Met Gala

Спортивная марка Reebok представила несколько концептуальных моделей кроссовок. Вдохновением для дизайнеров послужили образы, представленные на бале Института костюма Met Gala. Об этом в среду, 3 мая, сообщает Highsnobiety.

Дизайнер Исаак Тункель (Isaac Toonkel) переосмыслил наряды, в которых гости вечера выходили на ковровую дорожку. Он показал несколько моделей обуви, выполненных в футуристичном стиле.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).

Бал Института костюма Met Gala с 1971 года ежегодно проводится в нью-йоркском музее Метрополитен. Все гости мероприятия, подбирая свой гардероб, должны следовать заданной теме. Главной темой вечера стало творчество японского модельера и основательницы марки Comme des Garçons Рей Кавакубо.