В Нью-Йорке прошел бал Института костюма Met Gala

В Нью-Йорке состоялся традиционный бал Института костюма Met Gala. Как сообщает CBS, главной темой вечера стало творчество японского модельера и основательницы марки Comme des Garçons Рей Кавакубо.

На бал прибыли актеры, певцы и деятели культуры. Например, Кэти Перри предстала на красной дорожке в красном ансамбле Maison Margiela с надписью «свидетель» на вуали, Рианна пришла в платье Comme des Garçons необычного кроя, а телезвезда Ким Кардашьян выбрала белое платье Vivienne Westwood.

Фото: Theo Wargo / Getty Images 1 /5

Бал Института костюма Met Gala с 1971 года ежегодно проводится в нью-йоркском музее Метрополитен. Все гости мероприятия, подбирая свой гардероб, должны следовать заданной теме.

Фото: Neilson Barnard / Getty Images 1 /10

Comme des Garçons — японский лейбл одежды, основанный женщиной-дизайнером Рей Кавакубо (Rei Kawakubo). Основные показы марки проходят в рамках Недели моды в Париже. Компания активно сотрудничает с российским дизайнером Гошей Рубчинским: в октябре планируется выпуск фирменных духов.