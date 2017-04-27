Farfetch стал спонсором Бала Института костюма

Компания Farfetch стала спонсором Бала Института костюма и анонсировала выставку Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between в музее Метрополитен. Она посвящена дизайнеру Рей Кавакубо, творчество которой стало главной темой бала в этом году. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 апреля.

В рамках сотрудничества с бутиком Dot COMME была представлена ретроспективная съемку из микса архивных мужских и женских нарядов с вещами из актуальных коллекций бренда, доступных на Farfetch.

Фото: предосталено Farfetch 1 /10

Бал Института костюма Met Gala с 1971 года ежегодно проводится в нью-йоркском музее Метрополитен. Все гости мероприятия, подбирая свой гардероб, должны следовать заданной теме.

Comme des Garçons — японский бренд одежды, основанный женщиной-дизайнером Рей Кавакубо (Rei Kawakubo). Основные показы марки проходят в рамках Недели моды в Париже.

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.