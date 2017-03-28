Farfetch предложил одеться в духе советского конструктивизма

На онлайн-платформе Farfetch появится капсульная коллекция BFFI на сезон весна-лето 2017. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 28 марта.

В проекте принимали участие Александр Терехов, Тигран Аветисян, Юлия Калманович, Ольга Вильшенко, Джаба Диассамидзе, а также дизайнерский дуэт Outlaw Moscow. Источником вдохновения при создании коллекции послужил советский конструктивизм.

Основные черты моделей: строгий крой и геометрические формы. В продаже линейка появится с 28 марта.

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.