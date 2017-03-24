Платформа Farfetch обновила коллекции к новому сезону

Торговая онлайн-платформа Farfetch обновила коллекции одежды к наступлению нового сезона весна-лето 2017. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 24 марта.

На сайте появились новые модели женской и мужской одежды, украшений и аксессуаров. Новинки представлены такими брендами как Henrik Vibskov, KTZ, Dolce & Gabbana, Haider Ackermann, Thom Browne, Sunnei, Christopher Kane, Philosophy di Lorenzo Serafini и другими.

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Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.