Farfetch разработал проект «магазина будущего»

Торговая онлайн-платформа Farfetch анонсировала выход beta-версии инновационного проекта Store of The Future (SoF). Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 апреля.

По словам представителей компании, этот проект нацелен на объединение онлайн- и оффлайн-миров, «предлагая клиентам бутиков беспрецедентный уровень персонального обслуживания, а консультантам — новые возможности для понимания потребностей клиентов».

Фото: пресс-служба Farfetch

Проект направлен на персонализацию каждого запроса и расширение возможностей и инструментария сотрудников магазинов.

Уже в этом году технологии Store of The Future будут запущены в лондонском бутике Browns и во флагманском бутике Thom Browne в Нью-Йорке.

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.