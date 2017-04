Reebok посвятил кроссовки битве лейтенанта Рипли и королевы «Чужих»

Видео: Reebok / YouTube

Спортивная марка Reebok представила специальную коллекцию кроссовок Alien Stompers в честь Дня Чужого, который отмечается 26 апреля. Об этом сообщает Highsnobiety.

Линейка посвящена последней битве лейтенанта Рипли и королевы ксеноморфов. В нее вошли две модели: в желтом цвете с черными полосами и в черном с ярко-зелеными вставками. Ожидается, что в продаже они появятся в середине июля, ориентировочная цена — 325 долларов.

Весной 2016 года Reebok выпустил точную копию ботинок Alien Stompers, разработанную в 1985 году специально для съемок фильма.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс, США).

День Чужого предложено отмечать с этого года 26 апреля. Дата выбрана в честь вымышленной планеты Ахерон LV-426, на которой во вселенной кинофраншизы обнаруживают агрессивный инопланетный организм («Чужого»). В этот день компания Fox планирует показать в американских кинотеатрах первые два фильма — «Чужой» и «Чужие». Также будет выпущена аудиокнига «Чужой: Из теней» (Alien: Out of the Shadows) с участием актера Рутгера Хауэра.