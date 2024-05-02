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02:19, 2 мая 2024Бывший СССР

Протестующие в Грузии безуспешно пытались сжечь флаг России, а затем разорвали его. Что происходит в Тбилиси?

Протестующие в Тбилиси десять минут пытались сжечь флаг России

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Участники митинга против закона об иноагентах в Тбилиси десять минут пытались сжечь флаг России, но в итоге не смогли этого сделать.

Сначала манифестанты привязали флаг к воротам одного из служебных входов в парламент Грузии и пытались поджечь его с помощью зажигалок и спичек. По прошествии десяти минут один из участников акции протеста сорвал государственный символ РФ с ворот и разорвал его.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента Грузии

Заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что протестующие пытались штурмовать здание парламента республики.

Несмотря на многочисленные призывы полиции и самих участников акции, отдельные группы продолжали повреждать дверь законодательного органа и старались ворваться в парламент

Александр Дарахвелидзезаместитель главы МВД Грузии

При этом он подчеркнул, что полицейские не использовали резиновые пули при разгоне манифестантов. Дарахвелидзе указал, что для отражения нападения на здание парламента сотрудники правоохранительных органов применили лишь водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.

Парламент Грузии во втором чтении одобрил законопроект об иноагентах

29 апреля грузинские депутаты во втором чтении поддержали законопроект об иностранных агентах, который предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. Третье чтение назначено на 17 мая.

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Стычки, провокации и задержания. В Тбилиси тысячи человек вышли на митинг против принятия закона об иноагентах
16 апреля 2024

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти примут закон об иноагентах во всех трех чтениях вопреки протестам. Он подчеркнул, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» уверена в своем намерении принять соответствующий закон.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Грузию придерживаться курса в Европу. Она отметила, что с тревогой следит за ситуацией в стране.

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      Маргарита Пименова
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