В Грузии заявили о намерении принять закон об иноагентах вопреки протестам

Премьер Грузии Кобахидзе: закон об иноагентах примут вопреки протестам

Власти Грузии примут закон об иностранных агентах во всех трех чтениях вопреки протестам. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, его цитирует ТАСС.

По его словам, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» уверена в своем намерении принять закон об иноагентах.

«Будет дискомфорт, который продлится несколько дней, однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем страну от поляризации и радикализма», — подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что документ рассмотрят в третьем и последнем чтении через две недели. Еще через месяц парламент планирует преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили.

Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении 29 апреля, что вызвало очередную волну протестов оппозиции. В ходе митингов полиция задержала более 60 человек.