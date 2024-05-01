Протестующие в Тбилиси не смогли сжечь флаг России

Протестующие в Тбилиси десять минут пытались сжечь российский флаг

Участники митинга против закона об иноагентах в Тбилиси десять минут пытались сжечь российский флаг с помощью спичек и зажигалок, но не смогли этого сделать. В итоге протестующие решили порвать флаг, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Уточняется, что манифестанты привязали флаг к воротам одного из служебных входов в парламент Грузии и безуспешно пытались его поджечь. Спустя десять минут один из протестующих сорвал государственный символ РФ с ворот и порвал его.

Ранее замминистра МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что полиция задержала десятки человек во время акции протеста против закона об иноагентах, которая прошла в Тбилиси на проспекте Руставели. Правоохранители задержали 63 участника митинга по статьям 166 и 173 — за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям полиции.