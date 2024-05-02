Глава Еврокомиссии призвала Грузию придерживаться курса в Европу

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Грузию придерживаться курса в Европу

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Грузию придерживаться курса в Европу. Свое мнение она опубликовала на странице в соцсети X.

Она отметила, что с тревогой следит за ситуацией в Грузии. «Грузинский народ желает европейского будущего своей стране. Грузия находится на перекрестке, она должна следовать европейскому курсу», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС) на фоне рассмотрения закона об иноагентах. Она потребовала «конкретных последствий» для грузинских властей из-за их действий в отношении митингующих.

В Грузии проходят протесты оппозиции, в ходе которых были задержаны десятки человек.