Стало известно о гибели еще одного источника утечек о проблемах Boeing

Seattle Times: скончался источник утечек о нарушениях при производстве Boeing

В США внезапно скончался еще один информатор, рассказавший о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Об этом сообщило издание Seattle Time.

45-летний Джошуа Дин ранее работал аудитором качества в компании Spirit AeroSystems, которая является поставщиком Boeing. Отмечается, что он одним из первых заявил об игнорировании производственных дефектов при выпуске модели 737 Max.

Как указало издание, последние две недели своей жизни Дин находился в критическом состоянии. В апреле он попал в больницу, врачи обнаружили у него бактериальную инфекцию. Причиной его смерти стал отказ органов, говорится в материале.

В марте был найден мертвым бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт. Он также неоднократно сообщал о нарушениях, касающихся сборки самолетов.

Ранее о проблемах Boeing рассказал экс-инженер компании Сэм Салехпур. Он поделился, что заметил проблему с щелями между ключевыми частями обшивки самолетов 787 Dreamliner.