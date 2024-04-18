Инженер предупредил о риске авиакатастроф с сотнями жертв из-за проблем Boeing

The Guardian: инженер Boeing рассказал о проблеме с щелями в обшивке самолетов

Бывший инженер Boeing рассказал, что из-за проблем с безопасностью самолетов этого производителя существует риск авиакатастроф с сотнями жертв. Об этом сообщила газета The Guardian.

Сэм Салехпур, проработавший в авиастроительной компании более 10 лет, выступил на слушании по делу Boeing в Конгрессе США. Он заявил, что заметил проблему с щелями между ключевыми частями обшивки самолетов 787 Dreamliner. Неисправность затрагивает более тысячи лайнеров, которые уже находятся в эксплуатации.

«Они выпускают неисправные самолеты, — предупредил бывший сотрудник компании. — Я видел, как люди прыгали на частях фюзеляжа при сборке, чтобы выровнять их».

По словам Салехпура, у Boeing нет культуры безопасности, а сотрудников, которые обращают внимание на технические недоработки, «игнорируют, маргинализируют, отстраняют и даже хуже». Инженер добавил, что сам подвергся угрозам физической расправы со стороны руководства, когда попытался поднять вопрос о безопасности в апреле прошлого года.

Компания Boeing подверглась тщательным проверкам Федерального агентства гражданской авиации США после инцидента с самолетом Alaska Airlines, у которого оторвалась дверь в полете. В ходе экспертиз, десятки из которых компания провалила, на воздушных судах нашли незатянутые болты.