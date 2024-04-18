Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:06, 18 апреля 2024Путешествия

Инженер предупредил о риске авиакатастроф с сотнями жертв из-за проблем Boeing

The Guardian: инженер Boeing рассказал о проблеме с щелями в обшивке самолетов

Фото: Unsplash

Бывший инженер Boeing рассказал, что из-за проблем с безопасностью самолетов этого производителя существует риск авиакатастроф с сотнями жертв. Об этом сообщила газета The Guardian.

Сэм Салехпур, проработавший в авиастроительной компании более 10 лет, выступил на слушании по делу Boeing в Конгрессе США. Он заявил, что заметил проблему с щелями между ключевыми частями обшивки самолетов 787 Dreamliner. Неисправность затрагивает более тысячи лайнеров, которые уже находятся в эксплуатации.

Материалы по теме:
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
11 января 2024
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024

«Они выпускают неисправные самолеты, — предупредил бывший сотрудник компании. — Я видел, как люди прыгали на частях фюзеляжа при сборке, чтобы выровнять их».

По словам Салехпура, у Boeing нет культуры безопасности, а сотрудников, которые обращают внимание на технические недоработки, «игнорируют, маргинализируют, отстраняют и даже хуже». Инженер добавил, что сам подвергся угрозам физической расправы со стороны руководства, когда попытался поднять вопрос о безопасности в апреле прошлого года.

Компания Boeing подверглась тщательным проверкам Федерального агентства гражданской авиации США после инцидента с самолетом Alaska Airlines, у которого оторвалась дверь в полете. В ходе экспертиз, десятки из которых компания провалила, на воздушных судах нашли незатянутые болты.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась «революция зарплат» из-за СВО. Почему людям неизбежно будут платить больше?

      В Госдуме оценили вероятность «революции зарплат» в России

      Российские войска сбили десятки снарядов чешской реактивной системы Vampire

      Арестованную за помощь ВСУ американку отказались выпускать из российского СИЗО

      Машков сопоставил течение жизни и СВО

      Минобороны заявило об уничтожении пункта управления командования ВСУ «Север»

      В Кремле прокомментировали американский пакет помощи Украине

      В России назвали способы снижения бедности

      Адвокат заявил о позиции пресс-секретаря Meta по делу об оправдании терроризма

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше