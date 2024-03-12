Boeing провалила десятки проверок регулятора после инцидента с оторванной дверью

NYT: компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок регулятора США

Компания Boeing не прошла десятки проверок Федерального управления гражданской авиации США после инцидента с оторванной дверью самолета 737 MAX. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным источника, производитель провалил 33 из 89 экспертиз регулятора. Проверки продолжались в течение шести недель и затронули саму Boeing и компанию Spirit AeroSystems, которая выпускает фюзеляжи для модели 737 MAX. Последняя не выдержала 7 из 13 испытаний.

Уточняется, что аудиторы изучали многие части самолетов, включая крылья, а также понимание работниками принципов контроля качества. Выяснилось, что механики Spirit AeroSystems проверяли герметичность двери с помощью гостиничной ключ-карты. При этом в качестве смазки при работе с уплотнением использовалось жидкое мыло.

В общей сложности проверки, которые прошли на фоне инцидента с разгерметизацией лайнера Alaska Airlines в январе, выявили 97 случаев несоответствия производственным нормам.

Ранее бывшего инженера Boeing Джона Барнетта нашли без признаков жизни в своем автомобиле. По данным полиции, он сам нанес себе раны, несовместимые с жизнью. При этом американец проходил ключевым свидетелем по иску против Boeing за нарушение норм сборки самолетов.