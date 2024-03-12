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05:31, 12 марта 2024Мир

Сообщавшего о проблемах со сборкой Boeing нашли мертвым после дачи показаний

DM: экс-инженера Boeing нашли мертвым после дачи показаний против компании

Фото: Tim Chong / Reuters

Бывшего инженера Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта нашли мертвым в своем автомобиле спустя несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса против компании. Об этом сообщает The Daily Mail (DM).

Как отмечает издание, 62-летний мужчина проработал в компании 32 года. Он вышел в отставку в 2017 году. Барнетт сообщал о проблемах со сборкой самолетов. В частности, он утверждал, что сотрудники во избежание задержек в производстве самолетов Boeing 787 Dreamliner устанавливали на них бракованные детали.

Полицейские обнаружили его тело в его автомобиле возле отеля в Южной Каролине. Уточняется, что причиной смерти стала рана, которую Барнетт «нанес сам себе». Расследование инцидента все еще продолжается.

В 2019 году Барнетт рассказал о проблеме с системой подачи кислорода в самолете 787 Dreamliner. По его словам, в 2016 году он обнаружил, что аварийная кислородная система самолета неисправна и, если во время полета начнется внезапная декомпрессия, то все пассажиры останутся без кислорода. Также Барнетт утверждал, что на заводе в Чарльстоне, где собирался самолет, был слабый контроль качества, и это угрожало безопасности полетов.

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      Марина Совина
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