В очередном самолете Boeing обнаружили опасную неисправность

Бывший сотрудник компании Boeing рассказал о проблеме с системой подачи кислорода в самолете 787 Dreamliner. Об этом сообщает BBC News.

57-летний менеджер по контролю качества Джон Барнетт (John Barnett), проработавший в Boeing 32 года, заявил, что компания пренебрегла безопасностью и ускорила процесс сборки, чтобы поскорее выпустить лайнер. В 2016 году он обнаружил, что аварийная кислородная система самолета неисправна и, если во время полета начнется внезапная декомпрессия, то все пассажиры останутся без кислорода.

По словам Барнетта, во время тестов, имитирующих раскрытие кислородных баллонов в случае падения давления в самолете, им было проверено около 300 экземпляров, 75 из которых не раскрылись должным образом.

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Когда специалист захотел разобраться в проблеме, менеджеры Boeing пресекли его попытки. Сейчас компания отрицает обвинения. Представители Boeing признали, что в 2017 году получили несколько баллонов с кислородом, которые не раскрывались должным образом, однако они заявили, что эти баллоны были сняты с производства.

Ранее в апреле Джон Барнетт также обвинил компанию в использовании бракованных деталей при сборке авиалайнеров 787 Dreamliner, о чем сообщало издание New York Times. Тогда менеджер утверждал, что на заводе в Чарльстоне, где собирался самолет, был слабый контроль качества и это угрожало безопасности полетов.

Полеты лайнеров Boeing 737 MAX приостановили по всему миру после двух катастроф — в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В совокупности в них погибли 346 человек. По итогам расследования стало понятно, что к трагедиям привели сбои в системе управления полетами MCAS, о которых знало руководство компании.

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