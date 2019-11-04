Скандальный Boeing отправят в небо без разрешения

Американские авиакомпании Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines хотят провести демонстрационные полеты обновленного лайнера Boeing 737 MAX еще до того, как Федеральное авиационное управление США выдаст им официальное разрешение. Об этом рассказали источники издания The Wall Street Journal.

Полеты должны поправить имидж лайнера и доказать его безопасность. Обычных пассажиров на борт не пустят, там будут только главы авиакомпаний, журналисты и потенциальные заказчики этой модели. Они должны будут подтвердить, что все системы самолета работают нормально.

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На регулярные рейсы Boeing 737 MAX сможет вернуться не ранее, чем через месяц после завершения всех испытаний. Самолеты должны налетать порядка 100 часов. Кроме того, пилотов могут обязать пройти дополнительную подготовку.

Полеты этих лайнеров приостановили по всему миру после двух катастроф — в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В совокупности в них погибли 346 человек. По итогам расследования стало понятно, что к трагедиям привели сбои в системе управления полетами MCAS, при этом руководство компании знало о возникающих проблемах.

Глава Boeing Деннис Мюленбург во время дачи показаний в Конгрессе США признал, что компания допустила ошибку, но пообещал, что после обновления лайнер станет самым безопасным самолетом в мире. В свою очередь американский сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь обвинил производителя в том, что он делает «летающие гробы» и скрывал проблемы, чтобы как можно скорее получить сертификацию.

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