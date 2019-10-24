Стало известно об обмане сотрудника Boeing о проблемном самолете 737 MAX

Ведущий эксперт Boeing Марк Форкнер (Mark Forkner), тренировавший других пилотов, умолчал о проблеме с самолетами Boeing 737 Max, которые впоследствии потерпели крушение. Об этом сообщил его коллега в разговоре с ФБР, передает The Wall Street Journal.

По его словам, Форкнер не раз намеренно уверял, что пилотам 737 Max не требуются дополнительные занятия, чтобы совершать полеты на этих самолетах. Эксперт объяснил, что делал это потому, что боялся потерять работу.

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Как стало известно ФБР, ранее Форкнер обнаружил в программе подготовки пилотов Boeing 737 Max недочеты, которые могли означать, что в системе управления самолетом есть проблемы. Предполагается, что устранение этих проблем могло способствовать предотвращению катастроф в будущем. Отмечается, что специалист ушел из Boeing в 2018 году и стал сотрудником Southwest Airlines.

Адвокат Форкнера отказался комментировать обвинения в адрес своего подзащитного.

За последний год в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого большинство стран мира, включая Россию, приостановили эксплуатацию самолета. К концу июня 400 пилотов гражданской авиации подали коллективный иск к Boeing о возмещении убытков. Предполагается, что самолеты снова начнут использовать не раньше 2020 года.

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