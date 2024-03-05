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20:06, 5 марта 2024Путешествия

Пассажиры решили засудить Boeing на миллиард долларов из-за оторвавшейся двери

CBS: пассажиры подали в суд на Alaska Airlines и Boeing из-за оторвавшейся двери

Фото: Unsplash

Трое пассажиров Alaska Airlines решили засудить авиакомпанию и авиастроительную корпорацию Boeing на миллиард долларов из-за оторвавшейся во время полета двери лайнера. Об этом сообщает CBS News.

В иске указано, что инцидент стал результатом халатного отношения к работе со стороны двух компаний. Потерпевшие требуют как моральную компенсацию, так и покрытие убытков, сумма которых будет определена судом. По словам адвокатов пассажиров, они получили не только физические травмы, но и психологические.

В январе воздушное судно 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершило экстренную посадку в аэропорту Портленда. Во время рейса произошла разгерметизация, и часть фюзеляжа вместе с дверью оторвалась. Лайнеры этого типа отстранили от полетов, начались проверки. Позже на самолетах нашли незатянутые болты.

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      Зарина Дзагоева
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