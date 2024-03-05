Пассажиры решили засудить Boeing на миллиард долларов из-за оторвавшейся двери

CBS: пассажиры подали в суд на Alaska Airlines и Boeing из-за оторвавшейся двери

Трое пассажиров Alaska Airlines решили засудить авиакомпанию и авиастроительную корпорацию Boeing на миллиард долларов из-за оторвавшейся во время полета двери лайнера. Об этом сообщает CBS News.

В иске указано, что инцидент стал результатом халатного отношения к работе со стороны двух компаний. Потерпевшие требуют как моральную компенсацию, так и покрытие убытков, сумма которых будет определена судом. По словам адвокатов пассажиров, они получили не только физические травмы, но и психологические.

В январе воздушное судно 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершило экстренную посадку в аэропорту Портленда. Во время рейса произошла разгерметизация, и часть фюзеляжа вместе с дверью оторвалась. Лайнеры этого типа отстранили от полетов, начались проверки. Позже на самолетах нашли незатянутые болты.

