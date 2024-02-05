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20:18, 5 февраля 2024Путешествия

Полсотни самолетов Boeing 737 отправят на доработку из-за проблемы с фюзеляжем

ABC News: около 50 Boeing 737 отправят на доработку из-за проблемы с фюзеляжем

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Около полусотни самолетов Boeing 737 отправят на доработку из-за проблемы с фюзеляжем. Об этом пишет издание ABC News со ссылкой на слова президента и главного исполнительного директора Boeing Commercial Airplanes Стэна Дила.

Компания Spirit AeroSystems, которая поставляет фюзеляжи Boeing, уведомила корпорацию, что примерно в 50 лайнерах отверстия в фюзеляже были просверлены не в точном соответствии с техническими требованиями, говорится в источнике. После этого Дил написал электронное письмо своим сотрудникам, в котором рассказал об обнаруженном дефекте.

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«Хотя это не угрожает безопасности полетов и все 737-е могут продолжать эксплуатироваться, в настоящее время мы полагаем, что нам придется провести доработку примерно 50 еще не доставленных самолетов», — подчеркнул он.

Американский производитель самолетов находится под пристальным вниманием СМИ с начала января, когда у самолета Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines вскоре после взлета оторвалась часть фюзеляжа. Позже выяснилось, что у воздушного судна могли отсутствовать крепежные болты.

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      Марина Черняк
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