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01:39, 30 января 2024Путешествия

Стали известны новые подробности о самолете Boeing с оторвавшейся дверью

WSJ: Boeing 737 MAX 9 с оторвавшейся в полете дверью мог вылететь без болтов

Фото: NTSB / Reuters

Самолет Boeing 737 MAX 9 американской авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время полета открылся люк аварийного выхода, могли отсутствовать необходимые для крепления болты. Новые подробности дела сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным издания, болты могли не закрепить еще на заводе. Собеседники предположили, что сотрудники сборочного производства не вернули болты на место после того, как переустановили аварийную дверь лайнера.

В то же время WSJ указывает на тот факт, что фюзеляж самолета был собран в Уичито, штат Канзас, в то время как заглушка двери — изготовлена на малазийском заводе Spirit. При этом, говорится в материале, поставщик Spirit AeroSystems доставил фюзеляж 737 на завод Boeing с установленной заглушкой двери.

Ранее анонимный сотрудник авиастроительной корпорации Boeing обвинил компанию в некачественном ремонте оторвавшейся в полете двери самолета 737 MAX 9.

6 января пассажирский самолет американской авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. На борту находились 174 пассажира и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

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      Марина Совина
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