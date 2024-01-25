Появились новые подробности об оторвавшейся в полете двери самолета Boeing

Сотрудник Boeing обвинил компанию в некачественном ремонте двери самолета

Анонимный сотрудник авиастроительной корпорации Boeing обвинил компанию в некачественном ремонте оторвавшейся в полете двери самолета 737 MAX 9. Новые подробности случившегося появились на авиационном сайте Leeham News, на что обратило внимание издание The Seattle Times.

По словам автора публикации, оторвавшаяся часть фюзеляжа лайнера Alaska Airlines была снята для ремонта, а затем неправильно установлена на заводе в Вашингтоне. Четыре болта были закручены не до конца, объяснил он.

«Причина, по которой оторвало дверь, черным по белому указана во внутренних записях Boeing», — отметил анонимный источник, намекая на данные о ремонте воздушного судна.

Ранее сообщалось, что во многих самолетах американского производителя авиационной техники Boeing обнаружили массовое ослабление болтов.

Проверки самолетов Boeing усилились после инцидента с пассажирским самолетом 737 MAX 9 компании Alaska Airlines, у которого в воздухе разгерметизировался салон и выпала секция фюзеляжа. Авиационное ведомство США приостановило эксплуатацию 171 самолета этой модели для проведения срочных инспекций.